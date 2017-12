OLGINATE – Un gesto incomprensibile e dal Comune non risparmiano l’appellativo di ‘ignorante’ all’autore del danneggiamento avvenuto nei giorni di Natale in via Industria a Olginate, dove qualcuno ha completamente distrutto la segnaletica stradale, stradicando o ‘decapitando’ i paletti posizionati ai lati della carreggiata.

“Era nella lista dei prossimi programmi di manutenzione strade; in questo modo sarà da rifare totalmente – spiegano dall’amministrazione comunale attraverso una nota postata sui social – Questa “bravata” toglie risorse economiche ai piani di intervento di manutenzione strade oltre che creare un importante problema di sicurezza per la viabilità”.

Il Comune, “richiamando il senso civico di tutti i cittadini”, invita chi avesse segnalazioni in merito all’accaduto, di rivolgersi all’ufficio di Polizia locale.