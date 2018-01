CESANA BRIANZA – Paura nel tardo di pomeriggio di oggi, venerdì, a Cesana Brianza, in via Don Giovanni Minzoni. Due auto si sono scontrate violentemente e una delle due, con a bordo un giovane di 28 anni, ha finito per ribaltarsi nel mezzo della carreggiata.

Quattro in tutto le persone ferite, nessuna di loro, fortunatamente, sembrerebbe in gravi condizioni.

Stando a quanto è stato possibile ricostruire sembra che una delle due auto, quella guidata dal giovane, stesse scendendo lungo la via Minzoni quando in prossimità di un dosso si sarebbe scontrata con l’altra autovettura che viaggiava in direzione opposta. Complice probabilmente la velocità l’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo: una delle due auto si è ribaltata.

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco da Lecco, due ambulanze (Croce Rossa e Lariosoccorso), un’automedica e la Polizia Stradale.

Soccorsi gli occupanti delle due autovetture: il giovane, residente a Suello, due sorelle di 63 e 66 anni e il marito di una delle due, di 67 anni, di Cesana Brianza.

Tutti e quattro erano coscienti all’arrivo dei soccorsi: ad avere la peggio la 66enne, che avrebbe riportato un trauma toracico, e il giovane. I feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

Momentaneamente interrotta la viabilità in via Minzoni, per consentire i rilievi del caso e lo spostamento delle automobili.