MILANO – E’ stato ritrovato senza vita il corpo di Enrico Maccari, l’imprenditore 55enne scomparso la sera dello scorso Natale: il cadavere è stato rinvenuto dalla Polizia a Milano, in un appartamento di via Fratelli Pozzi, vicino a Viale Monza.

Di Maccari non si avevano notizie dal 25 dicembre scorso quando in serata era uscito dalla sua abitazione a Giubiasco (frazione di Bellinzona) in Svizzera, senza più fare rientro. Nato a Lecco il 16 marzo 1963 l’imprenditore aveva lavorato a Giubiasco come direttore per un’azienda farmaceutica prima di cambiare ditta.

Dopo la sua scomparsa erano partite le ricerche: l’unico ‘segno’ era stato il ritrovamento della sua auto, lo scorso 29 dicembre, sempre a Milano, in Viale Monza. Oggi il drammatico epilogo.

Maccari lascia quattro figli e un’ex moglie: era fidanzato con una donna di nazionalità francese, originaria del Camerun, che al momento non si trova.