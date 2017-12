LECCO – E’ stato trasportato in ospedale con traumi fortunatamente non gravi, il 66enne alla guida dello scooter coinvolto nell’incidente avvenuto poco dopo le 11 di venerdì all’incrocio tra corso Promessi Sposi e via Ponte Alimasco.

Il motorino si è scontrato con una Polo in prossimità dell’incrocio semaforico. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per rilevare il sinistro. Da un primo riscontro pare che uno dei due mezzi potrebbe non aver rispettato il ‘rosso’.