BARZIO – Sciatori e turisti ‘bloccati’ ai Piani di Bobbio a causa del forte vento che ha costretto gli operatori alla chiusura della funivia che da Barzio porta alla località sciistica e agli altri impianti.

L’ovovia, come fatto sapere da Itb, è stata chiusa mercoledì mattina intorno alle 11. Per poter scendere verso Barzio l’unica opzione è rimasta dunque il sentiero. Vista la presenza di molti bambini e di persone più anziane, impossibilitate a fare rientro a piedi, si è mobilitato il Soccorso Alpino che ha raggiunto i Piani di Bobbio a piedi e con i mezzi per poter riaccompagnare le persone (400 circa quelle presenti oggi a Bobbio) a valle in sicurezza.

Sul posto con due squadre anche i Vigili del Fuoco di Lecco.