COLICO – Soccorso Alpino al lavoro nel primo pomeriggio di domenica per cercare un disperso.

L’allarme è scattato intorno alle 14.30: un escursionista avrebbero perso l’orientamento in una zona boschiva a Fontanedo. Una squadra di soccorritori è partita per cercarlo.

Raggiunto dal Soccorso Alpino il giovane, 27 anni, è stato trasportato in ospedale in codice verde per gli accertamenti del caso.