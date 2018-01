GARBAGNATE MONASTERO – Si segnala un incidente lungo la SS36 in direzione Sud, nel tratto compreso tra Garbagnate Monastero e Costa Masnaga, avvenuto pochi minuti dopo le 15 di oggi, domenica.

Stando informazioni, più di un mezzo sarebbe coinvolto nel sinistro con quattro persone rimaste ferite nell’incidente, fortunatamente nessuna verserebbe in gravi condizioni. Possibili code per chi viaggia in direzione Milano. Sul posto sono intervenute tre ambulanze insieme agli agenti della Polizia Stradale.