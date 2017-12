LECCO – Un incidente si è registrato alle 9.30 circa di questa mattina, martedì 26, nel tunnel di Lecco, all’altezza dell’uscita Lecco Centro, lungo la SS36 in direzione Nord.

Si tratta di un solo mezzo che avrebbe perso il controllo finendo fuori strada. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Cri di Lecco, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco di Lecco. Nel sinistro è rimasta ferita in modo lieve una ragazza di 27 anni.

Possibili incolonnamenti per chi sta viaggiando in direzione Sondrio. La carreggiata verrà liberata non appena termineranno gli interventi di soccorso e la rimozione del veicolo incidentato.