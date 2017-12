LAGO – Da Colico ad Abbadia, abbiamo fatto visita ad ognuna delle stazioni del lago. L’articolo è parte di un servizio promosso da LeccoNotizie.com sulle condizioni delle fermate del tratto lecchese della linea Milano-Tirano, una delle più utilizzate dai pendolari lombardi.

LA STAZIONE DI COLICO

E’ tra le stazioni più trafficate sul lago. I servizi esterni sono chiusi e per accedervi, bisogna chiedere la chiave presso il bar, non esiste un cartello che indichi il da farsi. La biglietteria c’è ma spesso non è aperta all’utenza (una nota di colore: proprio lì accanto è presente la pubblicità “Trenord è sempre aperta”), i biglietti sono comunque acquistabili nell’edicola presente in stazione. La sala d’ aspetto è ben tenuta e pulita, ma il riscaldamento è disattivato. Alcune porte sono guaste e non si chiudono. Bellissimo sottopasso peccato non sia fornito di rampe per i portatori di handicap

LA STAZIONE DI PIONA

L’obliteratrice è fuori uso, forse il vento o qualche incivile ha divelto il supporto dei cestini porta rifiuti. I servizi igienici sono chiusi da anni. La sala d’aspetto è ben tenuta ma non riscaldata.

LA STAZIONE DI DORIO

Ricoperta di graffiti, la stazione di Dorio appare trasandata all’esterno ma anche all’interno, al momento della nostra visita, erano presenti cartacce e sporco nella sala d’aspetto. Inoltre anche il tetto ha avuto problemi di recente e in caso di maltempo si verificavano delle perdite all’interno.

LA STAZIONE DI DERVIO

Senza lode e senza infamia: pulita, servizi igienici utilizzabili chiedendo la chiave al gestore del bar della stazione. Sala d’aspetto in ordine ma sprovvista di riscaldamento.

LA STAZIONE DI BELLANO

Servizi igienici ben tenuti e fruibili senza difficoltà. Sala d’aspetto sprovvista di porta, freddo a parte, nel complesso una bella stazione.

LA STAZIONE DI VARENNA-ESINO-PERLEDO

Una stazione importante e sicuramente in condizioni ottime, ma sprovvista di sottopasso, i fruitori stranieri si trovano in difficoltà a causa dei cartelli che vietano l’attraversamento dei binari, purtroppo non esiste alternativa. I bagni sono aperti e ben tenuti dal gestore del bar cosi come la sala d’aspetto.

LA STAZIONE DI FIUMELATTE (VARENNA)

Piccola stazione ultratecnologica e video-controllata, la sala d’aspetto si apre al passaggio dei treni per poi richiudersi automaticamente. Niente sottopasso né obliteratrice e servizi igienici.

LA STAZIONE DI LIERNA

Una sala d’aspetto pulita e decorosa, non si può dire lo stesso per i servizi igienici, imbrattati dai vandali. Anche il sottopasso è stato preso parzialmente di mira dagli anonimi ‘imbrattatori’ ma si presenta in condizioni decenti. Il binario 2 è dotato di pensiline per attendere il treno al riparo dal maltempo e dal sole d’estate. Ampia area di sosta per il parcheggio. Vi ha sede l’ufficio turistico, aperto solo nella stagione estiva, di maggiore affluenza di visitatori.

LA STAZIONE DI MANDELLO

Accogliente, con sala d’aspetto in ordine e servizi igienici lindi, sottopasso decoroso. Si trova a due passi dal centro e di fronte alla storica fabbrica della Moto Guzzi. Ci sono due aree di sosta, di fronte a alle spalle della stazione e una sovrappasso coperto che porta ai binari.

LA STAZIONE DI ABBADIA

Bagno a parte, dove la vegetazione si è addentrata attraverso le finestre situate sul soffitto, la stazione di Abbadia non presenta evidenti criticità. La sala d’aspetto è decorata da un murales e un’area verde all’ingresso offre un piccolo angolo di relax in attesa del treno. Sull’esterno c’è anche un chiosco aperto d’estate, quando il paese diventa meta di bagnanti che affollano la spiaggia, situata a pochi passi dalla stazione.

DI STAZIONE IN STAZIONE. ECCO LA SITUAZIONE… SULLA MILANO-TIRANO

STAZIONI: DA CALOLZIO A MERATE, E’ AIRUNO QUELLA MESSA PEGGIO

STAZIONI: LE FERMATE DI LECCO CENTRO E LECCO MAGGIANICO