SUELLO – Un cascinale per il ricovero della legna e di alcuni attrezzi ha preso fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì, in via San Miro a Suello nella zona dell’Aero Club Cornizzolo.

Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco che sono giunti in zona con due mezzi e dopo circa 30 minuti di lavoro sono riusciti a domare le fiamme che, nel frattempo, si erano propagate ed avevano iniziato ad avvolgere anche alcune piante a causa del vento che ha reso più complicate le operazioni di spegnimento.

In fumo oltre al tetto del cascinale, anche la legna accatastata e gli attrezzi. Solo grazie al rapido intervento dei pompieri si è evitato il peggio in quanto il vento che si è alzato nelle ultime ore stava già alimentando le fiamme.