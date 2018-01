MANDELLO – Individuato l’investitore che l’altra mattina a Mandello ha urtato una sessantenne mentre attraversava la strada in via Parodi: si tratterebbe di una donna residente nell’oggionese, ora denunciata per omissione di soccorso.

Per risolvere il caso ed individuare il veicolo ‘pirata’, gli agenti della Polizia Locale hanno controllato le immagini delle videocamere e vagliato i veicoli di passaggio in zona intorno alle 7.30 della mattina. Si cercava una piccola vettura di colore scuro, le uniche informazioni raccolte dai poliziotti sul luogo dell’accaduto.

La guidatrice pare si sia giustificata dicendo di non essersi accorta di aver colpito il pedone.