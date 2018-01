VALMADRERA – Un’auto esce di strada, impatta contro il marciapiede e resta in mezzo alla carreggiata con una ruota scassata. Fortunatamente nessun ferito.

Un sinistro non di particolare rilievo se non fosse l’ennesimo incidente che accade in via dell’Asilo a Valmadrera. “I cittadini sono esasperati – spiega un residente – nonostante le continue denunce, nessuno fa nulla. Già in passato avevamo segnalato la pericolosità della strada”.

Gli abitanti della zona avrebbero raccolto delle firme e si appresterebbero a consegnarle in Comune. “Anche dopo i gravi incidenti che sono avvenuti in paese – prosegue il cittadino – non abbiamo visto nessun intervento da parte dell’amministrazione comunale”.