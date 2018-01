VALMADRERA – Intervento dei pompieri, nel pomeriggio di giovedì, in un’azienda di via Casagnera a Valmadrera, per un principio di incendio che avrebbe interessato un macchinario.

I Vigili del Fuoco avrebbero messo in sicurezza anche la canna fumaria dal quale sarebbe fuoriuscita la coltre di fumo visibile anche dal paese.