LECCO – Giornata intensa di lavoro per il Vigili del Fuoco impegnati su più fronti a causa del vento forte che sta sferzando il lecchese. A Molteno un grosso pino è stato sradicato finendo per abbattersi su una casa e procurando diversi danni all’immobile con i pompieri che sono intervenuti per monitorare la situazione dello stabile e quindi tagliare la grossa pianta.

Un grosso ramo si è abbattuto anche davanti alle scuole elementari di Galbiate in via Unità d’Italia, bloccando di fatto la strada che sale al Monte Barro, in questo caso sono intervenuti prontamente i volontari della Protezione Civile. Sempre a Galbiate alcuni lampioni sono stati spezzati dal forte vento.

Una decina invece gli interventi dei Vigli del Fuoco tra Lecco e alcuni comuni della Brianza tra cui Robbiate e Garbagnate Monastero per lo spostamento di tegole e il cedimento di camini.

Intervento anche sul lago di Oggiono a seguito di una segnalazione per una presunta canoa in difficoltà, ma una volta sul posto i Vigili del Fuoco non hanno trovato nulla.

Nel tardo pomeriggio altro intervento in via Movedo a Lecco, per un principio di incendio ad una canna fumaria e sempre a Lecco lungo la strada sterrata che va a Montalbano sia da Cereda che dalla parte opposta, ossia da poco prima di Ballabio, i Vigili del Fuoco sono impegnati nel taglio di alcune piante che si sono abbattute sui cavi dell’elettricità.

Intanto il vento continua soffiare con forti raffiche. Eventuali aggiornamenti nelle prossime ore.