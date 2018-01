VERCURAGO – Aveva una ferita al volto e lamentava forti dolori sul corpo, l’uomo soccorso nel tardo pomeriggio di giovedì alla stazione di Vercurago.

Il cittadino, di origine straniera, avrebbe riferito ai soccorritori di essere stato urtato da un treno in transito, una tesi che al momento non troverebbe conferme almeno secondo i primi riscontri. Seria, ma non grave, la ferita riportata al volto dell’uomo, probabilmente dovuta ad una caduta.

I volontari del Soccorso di Calolziocorte lo hanno trasferito in codice giallo all’ospedale di Lecco.