LECCO – Una strada poco illuminata e con la pioggia la visibilità peggiora ulteriormente: proprio lungo quel tratto di viale Montegrappa, sabato sera si è verificato l’incidente costato la vita a Sebastiano Rignanese, pensionato 76enne di Lecco, travolto da un’auto mentre attraversava la via (leggi l’articolo)

E’ stato il consigliere comunale Giovanni Colombo, della Lega Nord, a porre la questione lunedì sera in Consiglio Comunale, sottolineando la scarsa illuminazione della zona. “Sarà nostra cura intervenire” ha rassicurato l’assessore alla Viabilità, Corrado Valsecchi.

Il pensionato, morto poco dopo il suo arrivo in ospedale, secondo la ricostruzione dell’accaduto, avrebbe attraversato dal lato della scuola elementare verso il marciapiede opposto, dove è situato l’Iperal, nel tratto a metà tra i due passaggi pedonali. L’auto che lo ha travolto, un Suv condotto da un uomo residente a Seregno, non viaggiava a velocità elevata, almeno secondo quanto emerso finora, ma l’impatto è stato comunque fatale all’anziano.

Già in passato alcuni lettori ci avevano fatto notare l’insicurezza delle vicine ‘zebre’, per la presenza degli alberi a ridurre la vista della segnaletica e dei pedoni in attesa di attraversare.

