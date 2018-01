BRIVIO – Sabato 6 gennaio alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Brivio (via Santi Patroni, 4) sarà proposta la solenne celebrazione in latino dei Vespri dell’Epifania in rito ambrosiano tradizionale.

Ad eseguire i canti sarà l’ensemble vocale Schola Ambrosiana di Carate Brianza, diretto da Primo Viganò; all’organo suona il maestro Marcello Rosa.

L’Epifania, nel rito ambrosiano tradizionale, è celebrata con una solennità uguale se non maggiore a quella del Natale e i suoi Vespri rappresentano un unicum nell’intero anno liturgico. Tema dominante dell’Epifania ambrosiana è il Battesimo di Gesù, come nelle liturgie orientali; si ricorda inoltre la stella apparsa ai Magi e le nozze di Cana: è pertanto la festa della manifestazione del Signore Gesù, caratterizzata da quella molteplicità tematica che era propria della festività originaria orientale.

Il repertorio musicale presenta in questi Vespri esempi particolarmente suggestivi. Dopo il rito iniziale del Lucernario, con l’offerta dei lumi sull’altare, si canta l’antifona di “Omnes patriarchae”, il cui testo, intonato su una stupenda melodia, sintetizza le tappe nel quale il mistero natalizio è venuto a realizzarsi: l’annuncio fatto dai patriarchi e dai profeti del Vecchio Testamento; il compimento delle profezie con la nascita a Betlemme; la manifestazione ai Magi grazie alla stella; e infine l’attualizzazione nell’oggi, perché Cristo nasce nel cuore di tutti i giusti.

Fa seguito l’inno “Illuminans, Altissime”, composto da sant’Ambrogio, e il responsorio. Ha inizio quindi la salmodia, culminante nel canto del Magnificat, che sarà eseguito con una delle melodie popolari più suggestive e diffuse in terra ambrosiana.

Dopo la processione al Battistero e i riti conclusivi sarà impartita la solenne Benedizione eucaristica accompagnata dagli inni “Tantum ergo” e “O salutaris hostia” cantati sulle melodie popolari tradizionali.