LECCO – Per onorare il Giorno della Memoria (27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz), istituito con Legge 211 del 20 luglio 2000 nel ricordo dello sterminio e delle persecuzioni subite dal popolo ebraico e dai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, Provincia di Lecco e Comune di Lecco organizzano l’evento “Un racconto di viaggio – Lungo l’itinerario de ‘La tregua’ di Primo Levi”. Letture, foto, racconti e riflessioni con Ambrogio Bagnarelli e Stefano Rusconi.

L’appuntamento è sabato 27 gennaio alle ore 20.45 in sala Don Ticozzi, via Ongania 4 a Lecco (ingresso libero).

Il Consigliere delegato alla Cultura della Provincia di Lecco Luigi Comi commenta: “Anche quest’anno la proposta culturale in onore delle vittime della persecuzione nazifascista è frutto della condivisione tra Provincia di Lecco e Comune capoluogo con la collaborazione di Coworking Lecco. Con questa iniziativa vogliamo richiamare l’attenzione sul tema dello sterminio del popolo ebraico e sulle atrocità commesse nei campi di concentramento, e proporre un momento di riflessione, in particolare per le nuove generazioni, perché comprendano quanto accaduto per evitare di commettere errori simili in futuro. Il Giorno della Memoria non è utile solo a ricordare le tantissime vittime innocenti, ma deve essere un monito per tutti noi per contrastare pericolose derive ed evitare che si possa ripetere l’orrore di cui l’uomo è stato capace”.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza aggiunge: “In occasione del Giorno della Memoria, in collaborazione con la Provincia di Lecco e grazie alla sensibilità di Coworking Lecco, presso la sala Don Ticozzi di Lecco verrà proposto un racconto di viaggio lungo l’itinerario de ‘La Tregua’ di Primo Levi: letture, foto, racconti e riflessioni con Ambrogio Bagnarelli e Stefano Rusconi. La serata ci consente non solo di ricordare il drammatico sterminio di persone messo in atto durante il secondo conflitto mondiale, ma anche, e soprattutto, di riflettere sul male stesso e, come spiega Hannah Arendt, sulla sua banalità e dunque sulla capacità umana di comprenderne fino in fondo la portata. Questo perché crediamo che sia importante non soltanto ricordare, ma anche, e soprattutto, capire”.

L’evento istituzionale, organizzato in collaborazione con Coworking Lecco, descrive l’esperienza di un viaggio, sulle tracce di Primo Levi, che da fisico diventa metafisico, vivendo in prima persona l’esperienza del vagare, inquieto e apparentemente senza meta, di un uomo il cui desiderio di ritorno a casa si contrappone ad una ricerca di se stesso dopo la violenza dei campi di sterminio.

Inoltre, la Provincia di Lecco ha predisposto un programma coordinato per favorire una maggiore visibilità delle iniziative organizzate e promosse dagli enti e dalle associazioni del territorio. Oltre agli eventi dedicati al Giorno della Memoria, nel programma coordinato sono presenti le iniziative per onorare il Giorno del Ricordo (10 febbraio), istituito con Legge 92 del 30 marzo 2004 in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

Il programma coordinato è pubblicato e costantemente aggiornato sul sito www.provincia.lecco.it.