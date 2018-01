MANDELLO – Un appuntamento importantissimo quello che vedrà l’esecuzione di musiche composte dal prof. Paolo Sabadini , eseguite dal Quintetto di fiati Gianni Rodari di Roma con la voce narrante di Gianfranco Scotti venerdì 19 gennaio alle ore 21 al Teatro De André di Mandello.

Un concerto dedicato alle Antiche Fiabe della Brianza, patrimonio culturale del territorio presentato in una veste dove la ricerca del prof. Massimo Pirovano, studioso di storia sociale e di etnoantopologia e le composizioni del prof. Sabadini creano uno spettacolo davvero originale, accompagnato dalla professionalità e bravura del Quintetto di fiati Rodari.

Il Quintetto è nato su iniziativa di cinque giovani musicisti professionisti per i quali nulla ha un valore come il sorriso e la curiosità di un bambino. Per questo hanno scelto di titolare il loro gruppo a uno dei più grandi scrittori per l’infanzia del Novecento che portava in sé i loro stessi principi, ed ha dedicato la sua vita ai più piccoli e alla loro formazione: Gianni Rodari. Sulla sua straordinaria scia, il quintetto ha messo a frutto la sua vocazione didattica in una pluriennale attività a Roma e provincia esibendosi in un centinaio di scuole, biblioteche, strutture ospedaliere – Bambin Gesù e Policlinico Gemelli – case famiglia, chiese ed altri luoghi.

La naturale empatia con i bambini, unita alla serietà professionale e alla preparazione artistica dei suoi componenti, sono state recentemente salutate e apprezzate, con grande successo, nel corso dell’intensa settimana di spettacoli tenutasi sul prestigioso palcoscenico del Teatro Le Maschere, noto punto di riferimento nella capitale per le manifestazioni arti- stiche destinate ai più piccoli. Il repertorio del quintetto comprende due tipologie: La Fiaba Musicale con voce recitante e la Lezione Concerto, spesso concatenate fra loro. Numerosi anche i concerti in famose rassegne nazionali e internazionali che hanno sempre riscosso consensi di critica e pubblico.

L’evento è parte della 5° Stagione concertistica, promossa dalla scuola di Musica San Lorenzo, per la direzione artistica Emanuela Milani, e l’oratorio San Lorenzo. Ingresso 8 euro, per gli iscritti Associazione “Noi “ 5 euro e gratuito per gli Allievi Scuola Musica.