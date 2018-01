LECCO – Tornano gli appuntamenti con la stagione teatrale “Il Teatro della Società è in città” a cura del Comune di Lecco.

Una stagione un po’ particolare, vista la chiusura del Teatro della Società per restauro, “ma che sta vincendo la sua scommessa grazie a un cartellone con grandi nomi e un’organizzazione che ha saputo andare oltre la difficoltà del doversi reinventare” come commentato dall’amministrazione comunale.

“I numeri dei biglietti staccati sono in crescita, grazie a chi sta credendo nel progetto di una cultura teatrale diffusa su tutto il territorio. Un buon “laboratorio” in attesa di riaprire le porte del Teatro della Società”.

Martedì 23 gennaio alle 21.,00 al Teatro Cenacolo Francescano, per la rassegna “Prosa” andrà in scena lo spettacolo “Lacci” di Domenico Starnone con Silvio Orlando.

“Se tu te ne sei scordato, egregio signore, te lo ricordo io: sono tua moglie”. Si apre così la lettera che Vanda scrive al marito che se n’è andato di casa, lasciandola in preda a una tempesta di rabbia impotente e domande che non trovano risposta. Si sono sposati giovani all’inizio degli anni Sessanta per desiderio di indipendenza, ma poi attorno a loro, il mondo è cambiato, e ritrovarsi a trent’anni con una famiglia a carico è diventato un segno di arretratezza più che di autonomia. Una storia emozionante e fortissima, il racconto di una fuga, di un ritorno, di tutti i fallimenti, quelli che ci sembrano insuperabili e quelli che ci fanno compagnia per una vita intera (vai alla Biglietteria Online)

Mercoledì 24 gennaio alle 20.30 è la volta della “Stagione di Musica Classica” all’Auditorium della Casa dell’Economia con il concerto dell’ Orchestra la Verdi Duo Arpa (Elena Pica) e Oboe (Luca Stocco). Il programma prevede brani tratti dalle più importanti composizioni di Mozart, Strauss, Donizetti, Britten, Posse, Monti.