MANDELLO – La mostra “MAdonne, compiti al femminile nella nostra comunità”, presentata dall’Archivio Storico di Mandello in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sarà visitabile da lunedì 15 gennaio al 20 febbraio presso l’atrio delle scuole medie di Via Risorgimento.

Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione con l’ICS “A. Volta”, con gli ‘Assessorati alle Pari Opportunità, alla Cultura e all’Istruzione che hanno concesso il Patrocinio.

“Sarà un’occasione per gli alunni, gli insegnanti e i cittadini, che non l’hanno vista a novembre, di scoprire i ruoli delle donne nella realtà contadina che ha caratterizzato, in tempi passati, la comunità mandellese – spiega la presidente dell’associazione e curatrice della mostra Simonetta Carizzoni – di rivedere immagini d’epoca relative a luoghi, persone e fatti della vita delle famiglie e di scoprire il lungo percorso per l’acquisizione della parità dei diritti, garantiti dalla nostra Costituzione”.