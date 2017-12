MISSAGLIA – Non ancora terminate le festività natalizie e la “Bottega dell’Arte” di Missaglia è già all’opera per stendere il calendario delle iniziative artistiche e culturali per il nuovo anno ormai alle porte, il 2018, viste le numerose e interessanti proposte avanzate al noto gruppo artistico-culturale brianzolo negli ultimi tempi, sia da parte di associazioni e singole personalità italiane e sia da enti europei.

I dirigenti della “Bottega dell’Arte” avranno lavoro da fare nei prossimi giorni per scegliere cosa mettere in campo nel corso del 2018, avendo avuto inviti per mostre collettive e personali o anche per svolgere la ventesima edizione del “Premio Internazionale di Arte e Cultura L’Arcobaleno”, istituito nel 1999 a nome della stessa “Bottega dell’Arte” dal critico d’arte Silvano Valentini e dal noto pittore di fama internazionale Gerry Scaccabarozzi.

Tra le mete realisticamente possibili e culturalmente appetibili, in base agli inviti ricevuti, Capaccio-Paestum in Campania, in provincia di Salerno di fronte ai famosi templi della Magna Grecia, per interessamento dell’esperto d’arte locale Francesco Cairone, oppure Parigi, Linas, Pernes-les-Fontaines, Roquebrune o Brétigny-sur-Orge in Francia, ma anche in pole position la Russia, la Spagna e altre importanti location europee.

Intanto, da gennaio, ci sarà la novità organizzativa del nuovo corso di scultura aperto a tutta la popolazione presso la sede di Via Corte di Barriano 28 a Missaglia, che affiancherà gli altri tradizionali corsi, serali e pomeridiani, di disegno e pittura, nel caso della scultura, per la precisione modellazione dell’argilla, ogni venerdì dalle ore 16,30 alle 18,30 a partire dal 12 gennaio fino al 2 marzo, con docenti Lorenza Mabini e Costanza Gambelunghe.