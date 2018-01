LECCO – La Compagnia Teatrale di San Giovanni, nell’ambito della rassegna “Una città sul palcoscenico”, sarà protagonista oggi e domani al Cenacolo Francescano. “Taxi a due piazze” è questo il titolo della commedia brillante in due atti di Ray Cooney.

Mario Rossi è un tassista sposato con Carla Rossi ma anche con Barbara Rossi. Un curioso caso di omonimia con tanto di identica professione? No: i due Rossi sono la stessa persona. Seguendo una precisa pianificazione di orari e turni di lavoro Mario riesce per due anni a vivere nascondendo la verità a Carla e Barbara. Tutto si complica quando, per salvare un’anziana signora da uno scippo, Mario dopo un ricovero in ospedale confonde gli indirizzi di casa (delle sue due case). Si attivano quindi le forze dell’ordine per indagare sull’accaduto coinvolgendo la stampa, i vicini di casa, fino ad un finale a dir poco “equivoco”.

Interpreti e staff: Laura Bonfanti, Elena Rusconi, Deborah Bonazzi, Giacomo Canali, Giuseppe Colombo, Marco Dell’Orto, Paolo Sosio, Marco Aldegani, Beppe Villa, Cecco Devizzi e Marta Aldegani.

Gli spettacoli sono in programma questa sera (20 gennaio) alle ore 21 e domani pomeriggio (21 gennaio) alle 15.30. Per informazioni: www.teatrocenacolofrancescano.it.