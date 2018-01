VALGREGHENTINO – La biblioteca civica e il comune di Valgreghentino propongono un corso sull’arte dei maestri della Luce. 3 epoche, 3 maestri per un corso che nella sua terza edizione aggiunge la bellezza di un’altra arte, quella del cinema: ad ogni lezione infatti seguirà la visione di un film sull’artista trattato.

Il corso è impostato su 3 lezioni (24 gennaio, 7 febbraio, 21 febbraio): dalle 20.45 alle 22 presso la biblioteca civica di Valgreghentino (via Luigi Tavola, 6), alle quali si aggiungono le 3 serate con i film. Relatrice professoressa Angiolina Petecchia, già docente di Storia dell’Arte al Liceo Artistico Statale “Medardo Rosso”.

Per l’edizione 2018 la biblioteca propone un’uscita a Caglio sabato 10 marzo: camminata artistica tra le opere di Giovanni Segantini e la casa dove visse per 6 mesi.

Per partecipare al corso è richiesto un contributo di 15 euro. La iscrizioni via mail o telefonando in biblioteca devono pervenire entro mercoledì 17 gennaio all’indirizzo biblioteca@comune.valgreghentino.lc.it oppure 0341 604079.

Maestri della Luce