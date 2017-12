VALMADRERA – Nella suggestiva cornice del ristorante “Il Terrazzo” a Valmadrera , mercoledì 27 dicembre l’associazione “Amici di Parè” ha presentato il libro della professoressa Alessandra Frigerio che, attraverso interviste, documenti e immagini, ricostruire la storia della frazione valmadrerese affacciata sul lago.

Prima della proiezione delle foto d’epoca effettuata da Francesco Barbuto, il presidente Emilio Zangari ha ringraziato in particolare i fratelli Carrera, Alessandro e Valter, che nel ricordo dei loro genitori, Giovanni Battista e Gianluigia, hanno sostenuto il costo della realizzazione del volume, il cui ricavato sarà utilizzato per la risistemazione della Casa del Sorriso gestita dalla stessa associazione.

L’autrice Alessandra Frigerio ha letto alcuni brani particolarmente significativi del libro e una lettera del sindaco Donatella Crippa, assente per malattia, che ha lodato l’iniziativa e ha ricordato le testimonianze raccolte negli anni da persone autorevoli della frazione, scomparse nel corso degli anni.

Infine, l’assessore Antonio Rusconi, a nome dell’amministrazione comunale, ha ringraziato per questa importante iniziativa culturale, ha ricordato due personaggi di Parè intervistati nel libro e recentemente scomparsi fondamentali: Gino Colombo, chiamato da tutti per la sua rettitudine “il sindaco di Parè”, e Peppino Antonetti, sempre generoso verso le diverse iniziative e associazioni.

Il libro è in vendita presso il negozio “Tuttosport” di Luigi Tentori in via Roma.