BOSISIO PARINI – Rafforzare la squadra dei manutentori meccanici attraverso un corso di formazione ispirato al modello tedesco di alternanza tra scuola e lavoro. Si tratta di Rodacciai Academy 2.0, una nuova formula del tradizionale programma di formazione dell’azienda di Bosisio Parini rivolto a quindici giovani in cerca di occupazione. I ragazzi e le ragazze, tra i 18 e i 24 anni, che saranno selezionati/e, avranno l’opportunità di riprendere gli studi e imparare il mestiere.

“La transizione all’Industry 4.0 vedrà l’introduzione in Rodacciai di nuove tecnologie, sotto forma di impianti e di programmi informatici – spiega Marco Onofri, responsabile del progetto per l’azienda – Ma saranno sempre le persone a dare sostegno alle soluzioni tecniche: per questo abbiamo in programma di rafforzare la squadra dei manutentori”. La sfida è tramandare l’esperienza dei tecnici e, allo stesso tempo, insegnare nuove competenze: manuali e digitali, specialistiche e relazionali.

“Il percorso che proponiamo è frutto del confronto tra i nostri responsabili tecnici, i docenti di ASLAM (ente di formazione professionale accreditato presso Regione Lombardia per i servizi formativi e orientativi e per i servizi al lavoro, con oltre 20 anni di esperienza) e i tecnici di società leader nel campo dell’automazione industriale, che insieme hanno progettato un’offerta formativa di primissimo livello”, aggiunge Onofri.

Con un contratto di lavoro in mano, i partecipanti alterneranno per un anno il lavoro e la formazione in Rodacciai con lo studio e la scuola. In azienda saranno supervisionati dai manutentori specializzati dei plant di Sirone e di Bosisio Parini; a scuola verranno seguiti dai docenti di ASLAM. Al termine del percorso affronteranno l’esame per conseguire il diploma (IV anno IeFP) di “Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati”. Rodacciai, da parte sua, potrà confermarli nel proprio organico come apprendisti manutentori.

“Siamo lieti di poter offrire a molti giovani qualificati l’opportunità di iniziare un percorso di studi in apprendistato di primo livello per conseguire un diploma professionale nell’ambito della manutenzione e conduzione di impianti. Il nostro impegno nella formazione parte sempre dalle necessità del tessuto imprenditoriale e la collaborazione con Rodacciai è un esempio dei frutti che questo metodo porta per la crescita dell’intera società: sviluppo delle imprese e creazione di posti di lavoro”, aggiunge Carlo Carabelli, Direttore Generale di ASLAM Cooperativa Sociale.

Per partecipare è necessario essere maggiorenni, non avere compiuto 25 anni ed essere in possesso della qualifica triennale di operatore meccanico, elettrico o elettronico. La selezione prevede diverse fasi affidate a GiGroup. Per candidarsi occorre inviare entro il 2 febbraio 2018 il curriculum vitae accompagnato da una lettera di presentazione all’indirizzo info.risorseumane@rodacciai.com specificando nell’oggetto “Academy 2.0”. Allo stesso indirizzo sarà possibile richiedere ulteriori informazioni.

Per i giovani che non fossero in possesso di tutti i requisiti, sarà comunque aperta la possibilità di partecipare all’ormai collaudata “Rodacciai Academy”, giunta alla settima edizione, in programma dal 15 marzo al 14 aprile (iscrizioni entro il 2 marzo). Nata con l’obiettivo di favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e, nello specifico, nei reparti produttivi e logistici delle aziende metalmeccaniche del territorio, sarà riproposta nel 2018 con un focus sull’Industry 4.0 e sulle competenze relazionali. Nelle edizioni precedenti hanno partecipato 120 giovani del territorio e sono state erogate 86.000 ore di formazione.