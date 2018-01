LECCO – Sono quasi 10 mila gli studenti che quest’anno scolastico, in provincia di Lecco, partecipano all’alternanza scuola lavoro, di questi 18 sono coinvolti in questa esperienza alla Cisl di Lecco.

Ne hanno parlato in una conferenza stampa, Rita Pavan, segretaria generale della Cisl Monza Brianza Lecco, Roberto, Alessia e Nadia, studenti dell’indirizzo amministrazione, finanza e marketing dell’Istituto Parini di Lecco, Francesco Di Gaetano, responsabile Cisl per l’alternanza, e coloro che in Cisl fanno da tutor ai ragazzi.

“La Cisl ha sempre accolto degli studenti per alcuni stage anche prima dell’entrata in vigore dell’alternanza. – ha precisato Rita Pavan – Lo sottolineo per evidenziare la nostra adesione a questa pratica, che è molto importante anche se, come tutte le cose nuove, ha bisogno di qualche aggiustamento. Ci stiamo impegnando sul territorio perché l’alternanza possa diventare uno strumento efficace per la crescita dei nostri ragazzi”.

Sono poi intervenuti i tre studenti protagonisti dell’alternanza scuola lavoro negli uffici della Cisl di Lecco. Tutti hanno evidenziato la positività di un’esperienza che li vede coinvolti in prima persona. “Sono stato coinvolto subito nel lavoro concreto dell’ente. – ha detto Roberto – Sono stato inserito in un ambiente sereno e non vengo trattato come uno stagista ma come un vero e proprio collega”.

Anche Alessia e Nadia, compagne di classe di Roberto, sono molto contente della loro esperienza negli uffici amministrativi della Cisl: ”Anche noi siamo state accolte bene e soprattutto lavoriamo al fianco delle nostre tutor che con grande disponibilità ci fanno conoscere e sperimentare il lavoro amministrativo nella sua concretezza”.