LECCO – Digitalizzazione e Innovazione si confermano anche per il 2018 assi strategici dell’azione della Camera di Lecco con la propria Azienda Speciale Lariodesk. Prende infatti il via il nuovo intervento che metterà direttamente a disposizione delle MPMI lecchesi oltre 147.000 euro. Si tratta del progetto “PID – Punto Impresa Digitale”, parte del “Piano Nazionale Impresa 4.0“ che la Camera di Lecco ha affidato all’Azienda Speciale Lariodesk perché lo diffonda, lo segua e lo realizzi in sinergia con gli altri interventi in tema di innovazione, a partire da “LeccoCreaImpresa Smart” sino al percorso “Eccellenze in Digitale” con Google e Unioncamere che solo lo scorso anno ha coinvolto oltre 130 operatori del territorio che hanno potuto beneficiare di formazione e assistenza specialistica.

Il bando PID “Voucher digitali Impresa 4.0” mette a disposizione contributi a fondo perso dedicati alle imprese lecchesi per sviluppare la propria competitività in chiave 4.0 e sarà formalmente aperto dalle 10 di martedì 23 gennaio, sino alle 12 del 5 marzo 2018.

Obiettivi: diffondere la cultura digitale, favorire una maggiore consapevolezza delle opportunità che le nuove tecnologie offrono alle MPMI, favorire la collaborazione tra imprese e tra queste e centri di ricerca ed esperti; promuovere l’utilizzo soluzioni focalizzate sulle nuove competenze e tecnologie digitali; stimolare la domanda di servizi per il trasferimento tecnologico, quindi, implementare nuove innovazioni e di modelli di business innovativi sempre più necessari per stare sul mercato.

Il bando è dedicato alle MPMI di tutti i settori economici, aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Lecco e ha una dotazione finanziaria complessiva di 147.540 euro. Mette a disposizione voucher a fondo perso da 2.500 a 5.000 euro, pari al 50% dell’investimento complessivo. Un contributo che non rientra nel cosiddetto Regime De Minimis e che finanzia interventi di consulenza e formazione secondo due misure: la “Misura A” per aggregazioni di impresa; la “Misura B”, per imprese singole.

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo, individuando tra le due misure previste dal bando quella di maggior interesse. Le domande saranno valutate secondo una procedura valutativa di merito per i progetti presentati sulla “Misura A”, mentre quelle sulla “Misura B” prevedono una graduatoria in base all’ordine cronologico di presentazione. Per entrambe le misure gli ambiti di riferimento sono quelli del “Piano nazionale Impresa 4.0” e, in particolare: Soluzioni per la manifattura avanzata; Manifattura additiva; Realtà aumentata e virtual reality; Simulazione; Integrazione verticale e orizzontale; Industrial Internet e IoT; Cloud; Cybersicurezza e business continuità; Big Data e Analytics.

Tutta la documentazione e la modulistica sul bando è disponibile sul sito camerale: www.lc.camcom.gov.it

Il prossimo 7 febbraio, in sede camerale, in occasione della “Settimana dell’Amministrazione Aperta-#SAA2018”, primo appuntamento per conoscere le opportunità del progetto PID.