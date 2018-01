LECCO – Per Confartigianato Lecco, il nuovo anno si apre all’insegna di nuove opportunità per le piccole imprese. Ne hanno approfittato subito gli oltre cinquanta associati che sono accorsi martedì sera nella sede dell’associazione per un incontro informativo – realizzato dall’ufficio Competitività in collaborazione con lo Sportello Conciliazione – sulle diverse disponibilità di contributi a fondo perduto per favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico.

Attualmente vi sono molte possibilità da non lasciarsi sfuggire: per la Camera di Commercio, Maria Vittoria Limonta ha spiegato come accedere ai bandi “Voucher digitali impresa 4.0” (le domande potranno essere presentate dal 23 gennaio) e “Digitalizzazione, comunicazione e miglioramento della filiera turistica e ricettiva”. Roberta Gagliardi di Confartigianato Lombardia ha illustrato il bando del Ministero dello Sviluppo Economico “Voucher per la digitalizzazione” che agevola l’acquisto di hardware e software per migliorare l’efficienza aziendale. Le domande vanno inviate dal 30 gennaio al 9 febbraio. L’ufficio Competitività (Paolo Grieco) è a disposizione per assistere le imprese nella predisposizione delle domande sui tre bandi.

La seconda parte della serata, dedicata alla recente normativa del “lavoro agile”, è stata introdotta da Matilde Petracca in collegamento Skype con Emanuele Dagnino, consulente che assisterà le aziende interessate ad attuare il cosiddetto “smartworking”. Si tratta di un’organizzazione del lavoro “flessibile” che consente di soddisfare sia le esigenze di produttività dell’impresa, sia quelle di conciliazione vita-lavoro del dipendente. Aziende e lavoratori possono rivolgersi a Confartigianato Lecco per una consulenza individuale e gratuita volta a favorire la nascita di accordi individuali fra dipendente e azienda, senza necessità di intervenire sulla forma contrattuale.

Il primo appuntamento è per lunedì 29 gennaio, a partire dalle 14 nella sede di via Galilei. Si prega di prenotarsi entro il 25 gennaio, scrivendo a: conciliazione@artigiani.lecco.it

Nelle immagini, l’incontro del 16 gennaio nella sede di Confartigianato Lecco