LECCO – 89 miliardi di euro: è il valore dell’export lombardo nei primi nove mesi del 2017, 330 milioni di export al giorno, +7,3% rispetto allo stesso periodo del 2016 e positive sono le aspettative delle aziende verso i mercati esteri per il 2018.

Oltre la metà delle imprese attive sui mercati internazionali è pronta ad aumentare il proprio business internazionale, secondo un’indagine della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi.

La maggior parte (41,6%) ha già rapporti commerciali in più di dieci Paesi esteri e nel corso del 2018 il 29,7% vorrebbe ulteriormente espandere il proprio business in Europa, mentre il 21,8% in Medio Oriente e il 14,4% in Cina.

Anche per le imprese lecchesi l’export è diventato una risorsa fondamentale, una scialuppa di salvataggio in tempo di crisi ed ora un trampolino per elevarsi sui mercati mondiali: ammonta a 3,2 miliardi di euro il dato sulle esportazioni dal lecchese nei primi sette mesi del 2017, in crescita dell 7,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le importazioni toccano i 2 miliardi di euro, anch’esse in crescita del 12,3%.

I Paesi dell’Unione Europa sono il principale sbocco dell’export lecchese con oltre 2,2 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2017, in lieve crescita rispetto al 2016 (2,07 mld), raggiungono invece i 230 milioni le vendite in Asia mentre sfiorano i 200 milioni di euro le esportazioni verso l’America Settentrionale.

Circa un quarto di tutte le esportazioni italiane nella prima parte dell’anno sono partite dalla Lombardia. Milano con oltre 30 miliardi, Brescia e Bergamo con oltre 11, Monza e Brianza e Varese con oltre 7 miliardi sono i territori che esportano di più.

Si esportano principalmente, se guardiamo il peso dei settori sul totale dell’export provinciale, metalli da Sondrio, macchinari da Bergamo e Pavia, macchinari e mezzi di trasporto da Varese, macchinari e moda da Milano, moda da Como, prodotti in metallo da Brescia, Cremona, Mantova e Lecco, metalli e prodotti chimico farmaceutici da Monza e Brianza, apparecchi elettronici da Lodi.

“Per le imprese lombarde che operano a livello internazionale, il business estero è molto importante – spiegano dall’ente camerale milanese – Per circa il 37% degli imprenditori, il business internazionale pesa per oltre il 50% del fatturato. Bisogna però tener conto di alcune problematiche a cui le imprese sono soggette, le più diffuse sono: i costi di accesso al mercato, la burocrazia seguiti dalla dimensione aziendale e dalla scarsa conoscenza dei mercati”

La distribuzione diretta rimane il canale distributivo più utilizzato (57,4%), seguito dalla distribuzione indiretta, attraverso distributori, buyers e importatori (43,6%), più staccato l’e-commerce (17,8%) e i marketplace utilizzati solo dal 4% delle imprese coinvolte.