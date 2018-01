LECCO – Il 2017 appena concluso è stato un anno positivo, nonostante si siano registrate ancora alcune difficoltà del mercato. Ma il Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco ha saputo accogliere gli stimoli e le richieste arrivate dai soci, affiancandoli come sempre con competenza e professionalità. Un supporto sicuro e affidabile per le imprese che cercano assistenza per un finanziamento o una consulenza di qualità.

“E’ stato un anno intenso per il nostro Confidi – racconta il presidente del Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco, Luigi Buzzi – Siamo soddisfatti di quanto fatto e il riscontro dei soci è positivo. Non è stato certamente un anno facile, e lo dico da commerciante prima che da presidente. La ripresa tanto annunciata si è verificata solo in parte e non è così diffusa come sostiene qualche esperto. Ma questo clima di incertezza non ha certo ridotto il nostro impegno, anzi il Fondo ha lavorato ancora di più per dare risposte concrete ai nostri soci”.

E aggiunge: “Siamo sempre pronti a dare una mano, soprattutto alle start up che si rivolgono ai nostri uffici. In particolare chi avvia un’attività ha bisogno del nostro aiuto: siamo nati per questo, 40 anni fa. Un supporto che diventa consulenza e che fornisce ai nuovi imprenditori gli strumenti più adeguati per confrontarsi con un mercato complesso, come dimostra l’alto turnover a cui assistiamo, fatta eccezione forse per le grandi catene e i franchising”.

Gli operatori commerciali sono alle prese con due grandi nemici: il fisco e la burocrazia. “Le difficoltà sono innegabili, ma è positivo vedere come non manchi la voglia di intraprendere. Il proverbiale spirito imprenditoriale lecchese non è certo venuto meno. Il Fondo di Garanzia c’è ed è pronto a fare la sua parte sostenendo chi ha delle buone idee da sviluppare e aiutando chi magari vive momenti di difficoltà temporanea, o che ha solamente necessità di ridiscutere la propria esposizione con le banche. I commercianti devono comprendere sempre più l’importanza del Confidi di Confcommercio Lecco e quanto questa realtà sia strategica per un migliore e più economico ricorso al credito e ai finanziamenti”.

“Il Fondo è una realtà sana e strutturata. In questi ultimi due anni siamo andati a completare un percorso iniziato nel 2013 che ci ha permesso di porre le basi per il futuro in una fase complessa per il settore. Il Fondo di Garanzia, che è socio fondatore di Asconfidi Lombardia, è ora in grado di offrire non solo i classici prodotti di garanzia, ma anche altri prodotti finanziari che già oggi incontrano il gradimento dei nostri soci imprenditori. E anche nel 2018 saprà affiancarli con professionalità e competenza. Il nostro Confidi offre un supporto sicuro e affidabile per le imprese che cercano assistenza per un finanziamento o una consulenza di qualità”.