LECCO – L’istituto Fiocchi si prepara al suo open day, in programma per questo sabato, 13 gennaio, che quest’anno vedrà la presenza anche di Siemens, leader nel mondo dell’automazione e Telmotor, partner lecchese di Siemens.

Grazie a queste due importanti aziende sarà possibile illustrare alcuni esempi di connessione tra gli indirizzi di studio presenti nell’offerta formativa dell’istituto – per i settori elettrico/elettronico e meccanico – e la realtà industriale del territorio e non solo.

“E’ importante quando la scuola e le imprese operano insieme, in sinergia, ed è forse ancora più importante se ciò accade in uno dei momenti fondamentali per le ragazze e i ragazzi di terza media: la scelta del proprio percorso formativo e professionale – spiegano dalla scuola – La presenza di Siemens e Telmotor, aziende principalmente legate ai settori elettrico/elettronico, dell’automazione e meccanico, permetterà ai visitatori dell’open day di simulare diverse attività, quelle che i futuri diplomati potranno realmente essere chiamati a svolgere una volta entrati ufficialmente nel mondo del lavoro.

L’Open day si svolgerà dalle ore 10.00 alle ore 15.00. “Si tratta di guardare al futuro, per aiutare i ragazzi a rispondere alla domanda: “cosa voglio fare da grande?”. Questo è uno dei compiti fondamentali della scuola: accompagnare gli adolescenti di oggi verso il domani, attraverso un percorso di crescita, non solo professionale”.