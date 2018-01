LECCO – Prenderà il via la prossima settimana all’ospedale di Lecco la serie di incontri promossi dal Dipartimento Cardiovascolare dell’Asst di Lecco per l’anno 2018 nell’ambito del progetto “Costruisci la tua salute giorno per giorno”.

Tanti gli appuntamenti che si susseguiranno durante i prossimi mesi – alcuni su tematiche di carattere più generale, altre più specifiche – che si rivolgono a pazienti, familiari e a tutta la popolazione.

Il primo trimestre del 2018, in particolare, si aprirà in data 17 gennaio con una serata dedicata al tema delle esenzioni, volta a gettare luce sul complesso sistema delle norme e dei regolamenti.

“E’ importante che i cittadini conoscano i propri diritti per ciò che riguarda l’esenzione del ticket, materia su cui ancor oggi viene fatta parecchia confusione – spiega il dottor Pierfranco Ravizza, Responsabile della Cardiologia Riabilitativa dell’Asst di Lecco – A questo fine, l’Agenzia di Tutela della Salute e un medico di medicina generale chiariranno a tutti i presenti quali sono le regole di riferimento, dove si può richiedere l’esenzione e quando è possibile utilizzarla”.

Al centro del secondo incontro, che si terrà il 7 febbraio, ci sarà invece un tema più che mai di attualità, ossia la presa in carico del paziente portatore di malattia cronica, importante provvedimento attuativo della riforma sanitaria che nei prossimi mesi avrà un grande impatto sulla vita dei malati cronici.

Ultimo appuntamento di questo primo trimestre, infine, fissato per il 7 marzo: in quella sede si discuterà con medici e psicologi di relazioni interpersonali e di come esse sono in grado di incidere in maniera negativa o positiva sul benessere del paziente.

Gli incontri si terranno dalle ore 20.30 alle ore 22.00 nell’aula magna dell’ ospedale Manzoni. Ampio spazio verrà dedicato alle domande del pubblico e alle relative risposte da parte degli specialisti.