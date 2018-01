LECCO – Una comune passione per la musica. E’ questo che ha unito per cinque giorni i ragazzi che frequentano le classi terze delle sezioni ad indirizzo musicale dell’ITC Lecco 3 “Antonio Stoppani” e i loro corrispettivi della scuola “Dante Alighieri” di Formia.

Il gemellaggio che hanno vissuto è stata un’esperienza emozionante, intensa e unica perché ha permesso a degli adolescenti che non si erano mai visti prima, non solo di affinarsi musicalmente eseguendo insieme brani studiati separatamente in precedenza (e non è poco) , ma anche di stringere un forte legame di amicizia e affetto.

Le case delle famiglie ospitanti si sono aperte per accogliere un nuovo “figlio” e coccolarlo come se fosse uno dei suoi.

I giorni di permanenza nella città laziale sono stati scanditi da prove comuni in preparazione del concerto finale, che quest’anno è stato addirittura raddoppiato, con un’esibizione presso l’auditorium dell’oratorio cittadino “Don Bosco” e un’altra nel teatro “Remigio Paone”.

Sotto la guida dei professori Cristina Pricca, Elia Rocca e Elena Tartara, i ragazzi hanno eseguito diversi brani della tradizione natalizia tra cui “It must be Christmas”, molto caro alla scuola “Stoppani” ed entrato nel suo repertorio perché è stato il primo brano con cui la scuola, diversi anni fa, aveva vinto un concorso musicale nazionale.

Nei momenti di pausa i ragazzi accompagnati anche dalle professoresse G. Crotta, E. Rurali, E. Tallarico e dall’educatrice L. Corti, hanno potuto conoscere il territorio, visitando Gaeta, Sperlonga, Terracina e la Reggia di Caserta dove, per una curiosa e fortunata coincidenza, era allestita la mostra “Pittura oltre la pittura” dell’artista lecchese Tino Stefanoni.

Al momento della partenza abbracci, pacche sulle spalle, grida di saluto, ma anche qualche lacrima. “Arrivederci a Lecco ad Aprile amici di Formia”.