MESSAGGIO PROMOZIONALE – Tutto pronto al Liceo Leopardi di Lecco dove oggi, venerdì, i ragazzi di terza media e le loro famiglie sono invitati all’Open Evening che avrà inizio alle 18 presso l’Aula Magna del Liceo (ingresso con parcheggio in via Mazzucconi 67).

Il Preside Giuseppe Meroni presenterà l’offerta didattica ed educativa della scuola, attenta ad incrementare il senso critico e la capacità di giudizio degli studenti e ad offrire loro gli strumenti necessari ad affrontare le sfide del mondo lavorativo. Sarà poi possibile dialogare individualmente con i docenti e gli studenti per approfondire la conoscenza dei percorsi di studio offerti dal Leopardi: Classico, Scientifico e Scienze Applicate. In occasione dell’Open Evening saranno anche presentate le peculiarità del Leopardi che, sul territorio, si distingue anche grazie alla proposta curricolare dell’insegnamento dell’Inglese con una docente Madrelingua per tutti i cinque anni, l’insegnamento della Storia dell’Arte fin dal primo anno al Classico e di Economia allo Scientifico. Altro tratto d’eccellenza è costituito dal fatto che tutti gli alunni della scuola sono coinvolti in progetti di alternanza scuola-lavoro per l’intero corso di studi. Totalmente innovativa l’offerta di “Scienze Applicate” attenta alle nuove esigenze e ai nuovi traguardi del mondo del lavoro e che per questo prevede due ore aggiuntive curricolari di laboratorio legato alla progettazione di App, al mondo del Web, della domotica e della robotica. L’Open Evening sarà l’occasione anche per vedere i laboratori di Chimica, Fisica e Informatica dove gli studenti trascorrono sempre più ore per un apprendimento basato sul fare esperienza.