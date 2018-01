LECCO – Riprendono con l’anno nuovo i momenti formativi e di approfondimento al numero 5 di via Mascari. Si è cominciato questo sabato (13 gennaio) con la prima delle letture animate in lingua inglese organizzate in collaborazione con Helen Doron Learning Centre di Lecco.

Con “It’s a baby dragon” la draghetta Didi aspetta tutti i bimbi dai 2 ai 7 anni per costruire maschere e tanti travestimenti! Per bambini dagli 8 ai 9 anni, invece, l’appuntamento è in programma per sabato 20 gennaio con una esilarante lettura animata con gioco sulla tematica del riciclo.

Venerdì 19 gennaio, invece, appuntamento con l’ostetrica Valentina Rossi, che illustrerà ai genitori molti aspetti non troppo conosciuti della fase di svezzamento: quando un bambino è veramente pronto per affrontarlo? Di cosa ha bisogno? Parleremo inoltre di autosvezzamento e alimentazione complementare.

Entrambi gli appuntamenti, gratuiti, si svolgeranno dalle 17.

Prenotazioni al numero 0341/364074 oppure a info@mascari5.it