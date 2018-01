LECCO – I numeri sono arrivati, ma saranno giusti? Continua la telenovela sul bilancio.

Ieri l’ultima commissione Comunale sul bilancio, al termine della sua relazione l’assessore Valsecchi ci spiega che il “bilancio non è ancora stato depositato”. Momento di panico, legge e regolamenti prevedono 20 giorni di tempo tra il deposito e l’approvazione, quindi cosa succede della scadenza del 19 gennaio per presentare gli emendamenti e del CC del 29 gennaio? Si cerca il segretario comunale che arriva e ci spiega che le date previste slittano, peccato che nessuno sapeva nulla.

Proviamo a riassumere: durante il CC dello scorso 8 gennaio niente bilancio, solo slide. Poi iniziano le commissioni consiliari che hanno il compito di approfondire, nelle prime due commissioni niente bilancio solo una lista della spesa, l’11 gennaio denunciamo questa situazione, il 12 terza riunione di Commissione e arriva il bilancio o almeno quello che pensavamo fosse il bilancio.

Tutti, maggioranza e opposizione sono convinti che i termini stabiliti nella riunione dei Capigruppo sono ancora validi. Ieri, 15 gennaio, l’ultima scoperta: il bilancio non è ancora stato depositato e quindi ci informano, bontà loro, che le date cambiano. É del tutto evidente che in questa Amministrazione tra parte politica e parte tecnica c’è qualcosa che non funziona.

Nel migliore dei casi si tratta di una macchina che perde colpi. È come un orchestra dove ognuno suona il proprio strumento, ma manca il direttore e quindi il risultato è pessimo.

C’è però un problema politico enorme, si tratta del corretto funzionamento del Consiglio Comunale: il Presidente del Consiglio ha il compito di metterci tutti nelle condizioni di svolgere il compito per il quale siamo stati eletti, tutto questo purtroppo non sta succedendo.

Alberto Anghileri

Consigliere comunale “Con la Sinistra Cambia Lecco”