LECCO – “Ci hanno banalmente definito Startup della politica, ma non è quello che siamo: il nostro movimento sogna di creare qualcosa di mai visto prima, un progetto a lungo termine, che copra almeno i prossimi 10 anni e coinvolga le migliori menti della nostra nazione per dimostrare che in Italia non solo si può realizzare ogni programma, ma lo si può fare meglio di un qualsiasi altro paese”.

E’ Marco Rizzelli, ex Segretario di Circolo Pd e startup advisor lecchese, a riassumere il manifesto di Italia 10 volte meglio, movimento politico nato lo scorso novembre grazie ad Andrea Dusi. In questi giorni la coalizione è al lavoro per raccogliere le firme necessarie a presentare la lista in tutti i collegi e correre così alle elezioni politiche del prossimo 4 marzo.

Il volto lecchese di 10 volte meglio è Marco Rizzelli, ‘startup advisor’, fondatore di Lake Como Travel Guide App, ‘fresco’ di divorzio con il Partito Democratico per il quale tre anni fa aveva ricoperto il ruolo di Segretario del Circolo 2 di Lecco (Castello e Santo Stefano).

“L’attuale offerta politica è evidentemente insufficiente e inadeguata – ha spiegato martedì sera a Palazzo Falck dove si è tenuta la presentazione alla cittadinanza del movimento – noi ci proponiamo come alternativa valida agli italiani: un programma basato potremmo dire sulle ‘gambe’ della gente e a lungo termine, che possa far fronte ai cambiamenti di questa epoca straordinaria in cui viviamo, segnata da una tecnologia sempre più importante. Idee, capacità e voglia di fare potrebbero portare a risultati inimmaginabili” ha dichiarato Rizzelli.

Con lui, martedì sera, c’era anche Fabio Fruschera, rappresentante della circoscrizione Lombardia.

“Vengo da tre anni di esperienza politica con il Pd, l’ascesa di Renzi sembra finalmente qualcosa di innovativo, non lo nego, mi aveva gasato parecchio. Poi però si è rivelato tutt’altro. Ho così deciso di staccarmi dal Pd e ho sposato il progetto di 10 volte meglio: l’Italia è un paese dalle potenzialità infinite pronte ad essere sfruttate da persone competenti, che sanno fare. Non possiamo più assistere a questo scempio” ha detto Rizzelli.

Con la raccolta firme avviata il movimento punto alle politiche: “Il gruppo – ha concluso il candidato – ha l’obiettivo di cambiare il paese in 10 anni ed intende partecipare direttamente alle nazionali e alle europee”.