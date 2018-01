LECCO – L’architetto Giulio Ceppi, uno dei fondatori di Appello per Lecco e l’ex sindaco civico di Colico Raffaele Grega, con un passato nell’Arma dei Carabinieri, sono i nomi dei primi due candidati della lista civica che sosterrà Giorgio Gori nella corsa alla presidenza della Regione Lombardia.

A darne notizia è Corrado Valsecchi, assessore comunale in quel di Lecco: “Sono lieto di ufficializzare le prime due candidature della lista civica del Presidente Gori che sarà in campo nella competizione, assieme agli alleati, per le elezioni regionali della Lombardia. E’ ormai risaputo che sto collaborando sul versante civico con l’amico Giorgio Gori per affermare una Lombardia più giusta, moderna, accogliente e sicura. Abbiamo selezionato due candidati civici che andiamo a ufficializzare e siamo certi possano rappresentare per qualità e competenza un grande punto di riferimento per gli elettori della provincia di Lecco. Il primo candidato è l’architetto Giulio Ceppi, uno dei fondatori di Appello per Lecco, un vero e proprio riferimento nazionale ed internazionale per coloro che si occupano di designer e architettura innovativa. Docente universitario, fotografo, scrittore Giulio Ceppi è una figura poliedrica molto ricercata e conosciuta nei tanti settori che si interessano di creatività e innovazione. Il secondo è l’ex sindaco civico di Colico Raffaele Grega, un passato nell’Arma dei Carabinieri a svolgere indagini e inchieste delicate e importanti, anche sul versante dell’antiterrorismo e reati contro la pubblica amministrazione. Molto conosciuto nei comuni del lago è oggi consigliere, della sua lista civica, di opposizione. E’ stato insignito dal Presidente della Repubblica con il titolo di ‘Cavaliere’ “.

Nei prossimi giorni, fa sapere sempre Valsecchi, verranno resi noti anche i nominativi delle due personalità femminili che andranno a completare le candidature per la lista ‘Gori Presidente’.