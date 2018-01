LECCO – Presentati questa mattina, domenica, a Lecco, in piazza XX Settembre, i candidati provinciali della lista “Liberi e Uguali” alle prossime elezioni Regionali.

I quattro candidati appartenenti al movimento guidato da Pietro Grasso, sono: Emanuele Manzoni, laureato in Storia, consigliere comunale a Garlate e attivo nel campo del sociale con importanti esperienze di volontariato internazionale in Sud America; Silvia Brianti, impegnata nel mondo dell’associazionismo e del commercio equo e solidale, attivista di lista civica Casa Comune di Mandello; Federico Amaretti, insegnante, capogruppo consiliare al Comune Valmadrera, esperto in temi scolastici e Vanda Bono, docente al Liceo Grassi, psicologa, già consigliere comunale a Civate.

“Abbiamo composto una lista in grado di rappresentare settori diversi della società – spiega Tino Magni per voce del Coordinamento provinciale Liberi e Uguali Lecco – tenendo insieme giovani ed esperienza, nel rispetto della parità di genere, con candidati provenienti da zone diverse del territorio”.