LECCO – Gli amministratori e gli attivisti di Forza Italia della provincia di Lecco commentano con stupore il rientro di Mauro Piazza e Daniele Nava nel movimento.

“Siamo disponibili a subire una scelta difficile, nell’ottica di mandare un messaggio di inclusione e apertura, ma vogliamo fare chiarezza per i tanti cittadini che ci sostengono e ci supportano” spiegano i forzisti attraverso il loro coordinatore provinciale Davide Bergna.

“I lecchesi non hanno mai smesso di credere nei valori di Forza Italia e nel Presidente Berlusconi, ma abbiamo dovuto riconquistare – con sacrificio, lavoro sul territorio e passione – tanti delusi, per quei vari giri di poltrone, che sapevano di tradimento. Oggi Forza Italia è pronta per fare un grande risultato e a vincere le prossime sfide elettorali”.

Si legge in una nota del Coordinamento provinciale di Forza Italia: “Abbiamo una squadra motivata, che è sempre rimasta leale a Forza Italia e ai cittadini che le hanno dato fiducia. Per queste ragioni, siamo convinti sia giusto premiare i nostri bravi amministratori e i tanti attivisti che in questi difficili anni hanno lavorato con passione e competenza sul territorio.”

“Il Comitato Direttivo ha individuato, così, quattro persone, due uomini e due donne, che hanno già dato la loro disponibilità per la corsa in Regione. Sono militanti di Forza Italia, sono la voce del nostro territorio. Settimana prossima incontreremo il Coordinatore Regionale con le nostre proposte, espressione del territorio. A nostro avviso – conclude la nota – la candidatura di Piazza o Nava sarebbe compatibile solo se ci fosse dello spazio, che ad oggi non c’è. Sarebbe un grave errore escludere gli amministratori e gli attivisti che da anni lavorano sul territorio, per candidare gli ultimi arrivati”.

Ma il direttivo si divide: sei membri su dieci non seguono la linea del segretario provinciale. “dissentono su quanto dichiarato dallo stesso Segretario, in quanto, tale argomento non è stato discusso e approvato dal direttivo provinciale del partito che non ha individuato, al momento, persone per la corsa alle regionali” come scrivono in una nota Enrico Antonio Tallarita, Gianluigi Valsecchi, Francesco Silverij, Oscar Arrigoni, Olivo Valsecchi e Gloria Passamonti.