LECCO – “Siamo felici di annunciare la candidatura di Marco Masetti nella lista di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali, un volto nuovo, conosciuto soprattutto per i suoi trascorsi sportivi nel motociclismo con la conquista del titolo Europeo 125 e le sue partecipazioni al mondiale GP e Superbike, per il suo ruolo attivo nell’associazione commercianti di Colico e dell’alto lago di Como nonché per la sua attività di ristoratore”.

Questa la dichiarazione di Giacomo Zamperini, Coordinatore Provinciale del partito di Giorgia Meloni: “Sono certo che Marco darà al partito la spinta giusta per far bene, d’altronde è uno abituato alla competizione, a correre senza paura, “dando gas” quando serve. Lo abbiamo conosciuto come un ragazzo umile, capace ed innamorato della sua terra. Queste sono qualità indispensabili per chi vuole fare politica, per chi vuole servire la propria comunità e non sé stesso: sono sicuro che farà un’ottima campagna elettorale, fra la gente, dando ascolto e raccogliendo spunti. Inoltre, l’alto lago e Colico in particolare, meritano interlocutori responsabili e risposte concrete alle istanze e problematiche del territorio. Entro la fine del mese renderemo noti gli altri nomi che comporranno la lista. Assieme ai candidati ed a tutti i dirigenti provinciali stiamo individuando i punti forti del nostro programma, punti che possano far sentire vicini i cittadini alla nostra concezione della politica e che possano convincerli a darci la fiducia necessaria per rappresentarli al Pirellone. Infine, – conclude Zamperini – ringrazio Marco per il suo entusiasmo e la sua voglia di fare, per noi è un orgoglio vederlo vicino alla nostra bandiera ed ai nostri ideali”.

“Pur non avendo mai fatto della politica la mia professione, sono molto onorato che il partito abbia scelto me come candidato per queste elezioni regionali – questo il commento di Marco Masetti – mi impegnerò al massimo in questa campagna elettorale ed in caso di elezione prometto fin d’ora di fare tutto il possibile per dare più peso alla nostra provincia in regione, soprattutto per ottenere risposte concrete per quelle che sono le esigenze dei nostri cittadini su temi ben specifici: sicurezza, lavoro, riorganizzazione e riqualificazione del territorio, viabilità, rilancio del turismo e non per ultimo la difesa dei piccoli commercianti troppo spesso abbandonati dalle istituzioni”.