LECCO – Il ‘divorzio’ si era consumato nel 2013, in concomitanza con il ritorno al progetto originario lanciato da Berlusconi: non tutti nel PDL seguirono il Cavaliere e tra loro l’ex presidente della Provincia, Daniele Nava, oggi sottosegretario in Regione, e Mauro Piazza, che era stato coordinatore provinciale del Popolo delle Libertà, avevano invece scelto di aderire al neonato NCD di Alfano.

Una scissione perdurata sino ad oggi, non solo con gli ex colleghi di partito ma anche verso le altre le forze del centro destra lecchese, contrasti ripianati solo negli ultimi tempi con la ricerca di una nuova intesa a livello locale, facilitata dall’addio alla formazione dell’ex ministro della Giustizia e l’avvio della nuova esperienza dei due esponenti politici lecchesi con “Energie per l’Italia” di Stefano Parisi.

La notizia odierna è del ritorno di Nava e Piazza in Forza Italia. Con loro anche Sabrina Mosca, consigliere regionale, ed una rete territoriale lombarda di oltre 300 amministratori locali.

Questo, si spiega in una nota, “nell’ottica del continuo rafforzamento del movimento del Presidente Silvio Berlusconi, tornano ad aderire, in accordo con i vertici regionali di Forza Italia, al movimento azzurro per lavorare alla vittoria di un centro destra che veda una forte presenza di una componente moderata, liberale e popolare. Per continuare l’ottimo lavoro svolto sul territorio lombardo, questa rete si rende disponibile a portare il proprio contributo alle prossime elezioni regionali e nazionali di intesa con il presidente Berlusconi”.