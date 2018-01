ELLO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del vicesindaco di Ello e membro del direttivo di Forza Italia Gianluigi Valsecchi, in merito alla polemica interna al movimento sul ritorno di Daniele Nava e Mauro Piazza:

“Questa querelle fa solo male al movimento e ai nostri militanti. Nella diatriba aperta all’interno del movimento Forza Italia in seguito al rientro del Sottosegretario regionale Daniele Nava e del consigliere regionale Mauro Piazza, volevo esprimere la mia personale opinione in qualità di membro del direttivo provinciale lecchese di Forza Italia.

Vorrei ricordare agli amici che prendono posizione contraria a questo rientro dei due noti esponenti politici lecchesi, che nel recente passato, su tutte le amministrative a Lecco del 2015, il partito non ha di certo brillato per i risultati elettorali raggiungendo valori inferiori alla media nazionale e regionale, nonostante il massimo impegno dimostrato da tutti gli attivisti. È giunto ora il momento, come il Presidente Berlusconi ci ha sempre insegnato, di mettere da parte le polemiche e lavorare per il nostro movimento che è sempre stato considerato il partito dell’amore che vince sul partito dell’odio.

“In particolare, non bisognerebbe più parlare della possibilità di aprire al rientro di Mauro Piazza e Daniele Nava perché già i vertici regionali nel partito ne hanno preso atto sia nelle persona del coordinatore regionale Onorevole Mariastella Gelmini che in quella del capogruppo in Consiglio regionale Claudio Pedrazzini come testimoniato dallo stesso sito del consiglio regionale dove entrambi gli esponenti sono parte del gruppo “Forza Italia- il Popolo delle Libertà-Berlusconi Presidente”.

L’inclusività in Forza Italia è sempre stato un valore aggiunto come ci hanno testimoniato i rientri dell’Onorevole Renato Schifani, Antonio Gentile, Nunzia De Girolamo, Antonio Cassani e dei Consiglieri regionali Vittorio Pesato e Carlo Malvezzi , operazioni fortemente volute dal Presidente Silvio Berlusconi per portare il centrodestra alla vittoria nelle prossime elezioni, e Forza Italia come primo partito nella stessa, come ci indicano gli ultimi sondaggi elettorali.