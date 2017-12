RUBRICA – Convivialità, allegria, divertimento e perché no, anche eccesso; sono le parole chiave della festa più scintillante dell’anno. E’ una delle rare occasioni in cui il rischio di essere troppo eleganti e ridotto ai minimi termini. Quale occasione migliore per avvolgersi in lamé oro e argento? Questa è la serata giusta. Puntate ad essere glamour ma non sgargianti, non ammucchiate accessori su accessori senza criterio. Ricordate che sono sempre i dettagli a fare la differenza. Se non avete ancora deciso quale sarà il vostro outfit nella notte del 31 dicembre, cercherò di darvi una mano.

La gonna: lunga in tulle oppure la gonna plissè metallic, in velluto o in ecopelle, questa è la gonna dell’inverno 2017/18 (e non solo per l’inverno, visto che la si potrà indossare in tutte le stagioni) è plissettata e longuette. E’ molto femminile, si presta ad essere indossata non solo con camicie o top leggeri ma anche con maglioni in lamé se siete freddolose e magari festeggerete all’aperto.

Pantaloni: la scelta è vasta, da quelli lucidissimi neri in vinile, super cool per le più giovani, a quelli palazzo di satin in seta a vita alta. Oppure il pantalone da smoking portato con un gilet direttamente sulla pelle nuda, stile tomboy, funziona anche abbinato ad un seducente top in pizzo trasparente. Se il vostro fisico ve lo permette, potrete anche prendere in considerazione un pantalone aderente in paillettes, da portare con una giacca rigorosa in raso nero. Persino una jumpsuite (tuta intera) sexy in satin potrebbe essere una scelta efficace e soprattutto comoda.

Abito: al primo posto l’abito lungo, quello da gran sera ma, se l’occasione non lo richiede, andrà benissimo un abito da cocktail senza spalline, abbinato a dei grossi orecchini chandlier, purchè il vostro look sia spettacolare. Trovate l’abito che vi renda splendide, sono concesse le passamanerie, paillettes, piume, perline, qualunque cosa vi faccia brillare e vi doni una marcia in più. Se preferite linee tradizionali, optate per un tessuto particolare, come broccato, lurex oppure la pelle (o ecopelle), bella e originale per un abito anche dalle linee rigorose.

Camicie: In raso di seta o in tessuti trasparenti come organza, chiffon o pizzo.

Giacca: la preferita è sicuramente quella da smoking, con revers in raso. Ottimi anche i bomber in raso o paillettes e le giacche frangiate.

Accessori: gioielli vistosi, come una collana importante, una grande quantità di bracciali o anelli (è fondamentale però che siano ben assortiti), grossi orecchini chandelier. Se pensate che la serata possa essere un po’ turbolenta, meglio optare per le pietre false….

Borsa: mai in nessun caso uscire con una borsa grande, distruggerebbe anche il vostro outfit più bello e ricercato, solo clutch o minaudiere, scegliete voi, basta che sia gioiello.

Scarpe: modelli alla moda, particolari e ironici se vi piace. I sandali (quelli da sera ) sono adatti alla situazione. Ma anche stivali, cuissardes da portare abbinati ad abiti o gonne mini. Tacchi alti/altissimi tanto a far riposare i piedi avrete tutto il tempo l’indomani, ma se proprio non fanno per voi, le calzature con tacco basso o addirittura flat, meglio se gioiello, andranno benissimo.

Il colore più consigliato è naturalmente il rosso, ma potrete scegliere quello che più vi pace, in questa occasione tutto è concesso. Se vi piacciono le tinte vivide e i tessuti ricamati, divertitevi.

Anche il trucco e l’acconciatura in questa serata, dovranno essere incantevoli. Mi piacciono molto i capelli sciolti e un po’ spettinati (vi prego, no all’effetto “sono uscita ora dal parrucchiere”….) un trucco marcato sugli occhi , un velo sottile di fard luminoso e labbra naturali, solo con burro cacao o rossetto color nude, così non avrete il problema del colore sbavato, considerati tutti i baci che dovrete in questa notte.

Un concetto che emerge sempre quando si discute come dovrebbe essere la serata più speciale dell’anno, è la delusione in agguato. Spesso queste serate non sono all’altezza delle aspettative e l’insoddisfazione serpeggia ancora prima della mezzanotte. Sapete cosa vi dico? Non dovete trascorrere un veglione deludente; se quello che indossate vi sta favolosamente bene e vi sentite favolose, il divertimento è garantito.

Cari lettori, nell’occasione vorrei ringraziarvi di cuore per il tempo che dedicate a leggere i miei articoli. Grazie anche per tutte le lettere che mi inviate. Vi auguro che il 2018 porti ad ognuno di voi ciò che più desiderate, oltre a salute, serenità e una giusta dose di follia.

Con affetto.

Maria Cristina Giordano

Consulente d’Immagine e Personal Shopper

info@mariacristinagiordano.it

www.mariacristinagiordano.it

Blog: cosimipiaccio!.blogspot.com

Profilo Facebook