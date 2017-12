RUBRICA – In tema di separazione dei coniugi, è noto che l’assegno di mantenimento dei figli è comprensivo delle spese ordinarie, ma non di quelle straordinarie, oggettivamente imprevedibili quanto al momento in cui si verificheranno ed al loro ammontare.

Si distingue, poi, tra spese straordinarie obbligatorie (tra cui possiamo elencare libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese sanitarie effettuate tramite il SSN) e spese straordinarie subordinate al preventivo accordo tra i genitori (tra cui possiamo elencare quelle per scuole private, per corsi sportivi e\o formativi, viaggi, oppure sanitarie non effettuate tramite SSN).

Il concetto di spese straordinarie è stato elaborato dalla giurisprudenza di merito, che – in assenza di previsione normativa al riguardo – ha cercato nel tempo di individuare criteri uniformi, gli stessi cui si ispirano i diversi protocolli d’intesa adottati da alcuni Tribunali.

Nel tentativo, appunto, di fornire un’elencazione sistematica e ridurre la conflittualità tra i coniugi al riguardo, recentemente sono state elaborate le ‘Linee Guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti’ del Tribunale e della Corte d’Appello di Milano (novembre 2017) e le ‘Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare’ del Consiglio Nazionale Forense (luglio 2017, rese note sempre il mese scorso).

Trattasi di strumenti utili per darsi regole univoche e valide per tutti, così da evitare trattamenti diversificati ed il proliferare di diatribe sterili tra i genitori separati.

