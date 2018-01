LECCO – Mentre torna d’attualità politica la questione dell’obbligatorietà dei vaccini, in diverse città italiane i centri per le vaccinazioni “sono in crisi, sovraffollati e sotto organico” in vista della scadenza del 10 marzo per la presentazione alle scuole della certificazione di avvenuta immunizzazione.

E’ il lecchese Carlo Signorelli, past-president della Società italiana di igiene e conosciuto sul territorio prima come sindaco di Perledo ed oggi alla Guida della Comunità Montana, ad intervenire con una nota ripresa dalle principali testate giornalistiche italiane e nell’edizione serale del TG1

I Centri “sono in tilt per 3 concomitanze: l’ultimo Piano vaccinale che prevede nuove vaccinazioni consigliate, la legge sull’obbligo vaccinale a scuola ed i recuperi dei bimbi non ancora immunizzati. Sono sotto pressione e – ha spiegato il dott. Signorelli, esperto di epidemiologia e batteriologia – spesso manca personale”.

Da “sei mesi a questa parte i centri vaccinali sono molto sotto pressione e temo che lo saranno fino alla scadenza di legge del 10 marzo”.

Ma il problema, ha avvertito l’esperto, “è anche legato ad un fattore di mancanza di organico: la Siti ha da tempo chiesto che, in concomitanza con l’applicazione delle nuove norme sull’obbligo vaccinale, si provvedesse anche a garantire un supporto ai centri vaccinali potenziando il personale proprio in vista del maggior carico di lavoro. Ciò spesso non è avvenuto e molti centri sono dunque sotto organico”.

Ovviamente, ha precisato, “questo è però un aspetto che attiene alle singole Regioni. Proprio per questo, non si può generalizzare e la situazione varia da Regione a Regione, perchè l’organico è diverso ed anche l’organizzazione”.

Ad esempio, “in alcune Regioni come Veneto e Friuli Venezia Giulia, le vaccinazioni nei centri non sono effettuate solo dai medici ma pure da assistenti sanitari con la supervisione del medico. In questi territori le cose vanno meglio perchè – ha concluso Signorelli – il carico di lavoro è smaltito da più figure”.

Secondo Signorelli, l’area lecchese non sarebbe tra quelle più problematiche, “sul nostro territorio vi è sempre stata l’abitudine alla vaccinazione è quindi inferiore, rispetto ad altre zone, il numero di bambini che negli anni precedenti non sono stati vaccinati”.

Più tempo per iscritti 2018-19, certificati a luglio – Per il prossimo anno scolastico 2018-19, per il quale partono oggi le iscrizioni online, ci sarà più tempo per effettuare le vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge: per l’iscrizione ad asili e scuola elementare la procedura resta la stessa.

Sarà infatti possibile presentare un’autocertificazione sulle avvenute vaccinazioni o copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’Asl, ma ci sarà tempo fino al 10 luglio 2018 per presentare la certificazione definitiva che provi l’avvenuta vaccinazione. La scadenza è prevista dalla legge e dalla circolare del ministero dello Salute dello scorso 16 agosto. Più tempo dunque per adempiere all’obbligo vaccinale.

Inoltre, se per la data di scadenza (10 luglio) sarà stata già attuata la norma legislativa introdotta dal recente Dl fiscale, che permette lo scambio di dati su supporto informativo tra le scuole e le Asl (e che anticipa quanto previsto dal decreto vaccini per l’anno scolastico 2019/2020), non vi sarà alcun bisogno per il genitore di presentare documentazione cartacea.