MANDELLO – Al via da questa sera gli incontri di “Fuori Classe”, l’associazione dei genitori dell’istituto comprensivo Volta che ha organizzato un ciclo di appuntamenti per approfondire le tematiche giovanili.

Si parte da uno dei fenomeni più preoccupanti in ambito scolastico, il bullismo, affrontato dalla pedagogista Ilaria Folci, dalle 20.45 nell’aula magna della scuola media, in via Risorgimento,

Fa parte del programma anche lo spettacolo che il 27 febbraio, alle 20.30, sarà messo in scena al cineteatro De André; “Mio fratello rincorre i dinosauri”, tratto dall’omonimo libro di Giacomo Mazzariol, regia di Andrea Brunello.

Il 13 marzo, di nuovo nell’aula magna della scuola media, sarà la volta di “Keep calm per papà” a cura di Ezio Aceti, esperto di psicologia in età evolutiva, infine il 12 aprile “Ragazzi e social: istruzioni per l’uso”, con l’analista e social media manager Claudia Bazzocchi.