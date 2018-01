PADOVA – Due giorni di gare al Palaindoor di Padova per i campionati regionali veneti di prove multiple in palio. A una sola settimana da quelli lombardi che avevano visto la vittoria di Marco Leone tra gli Assoluti e l’argento di Andrea Monti tra gli Juniores, i nostri specialisti sono tornati in pedana alla ricerca della forma migliore in vista dell’appuntamento clou della stagione invernale: i campionati italiani del 27-28 gennaio sempre a Padova per le categorie Allievi, Juniores, Promesse e Assoluti sia al maschile che al femminile.

Aumentano il bottino di punti dell’esordio sia Marco Leone, che nella due giorni veneta sale sino a 5018 punti nell’eptathlon, sia Matteo Dozio, che porta il suo personale a 4254 punti. Non riesce Andrea Monti a migliorarsi e si ferma a 3923 punti ma alla classifica finale mancano i punti della prova conclusiva dei 1000 metri che il lecchese non porta al termine per un fastidio muscolare e preferisce non compromettere il cammino verso la rassegna tricolore.

Personale invece per le due Allieve, Veronica Besana e Andrea Chiara Pozzi, entrambe alla prima esperienza nella categoria Allieve le due neo giallo blu provenienti dall’Atl Cassago ottengono rispettivamente 3542 punti e 3038 punti nel pentathlon. Ultima atleta in gara a Padova è stata Eleonora Villa che nell’Eptathlon Assolute ottiene 3033 punti.

Ma la pattuglia giallo blu in occasione dei campionati italiani sarà arricchita dalla presenza di Greta Panzeri tra le Allieve, Luca Barbini tra gli Juniores, Alessia Sala tra le Juniores e dai tre Seniores Andrea Petazz, Alessandro Poletti capitanati dal campione italiano in carica Simone Cairoli.

Sempre a Padova nel fine settimana si sono presentati anche altri gialloblu, sui 200 metri Lisa Galluccio 26”56, Alessia Gatti 26”92, Federica Lega 27”01, sui 400 metri esordio per la campionessa italiana Cadetta dei 300 metri del 2017 Clarissa Boleso, proveniente dalla S. Maurizio Erba e ora accasatasi all’Atl Lecco Colombo Costruzioni, fa segnare subito un ottimo 58”91. Nei 200 metri Marco Crimella ottiene 23”44, sui 400 metri va subito forte, all’esordio con la nuova maglia giallo blu, dopo aver gareggiato sino allo scorso anno nelle file della Virtus Calco, Abenezer Mandelli che ferma il cronometro a 50”96, sugli 800 e 1500 metri Manuel Tagliaferri ottiene 2’01”75 e 4’10”08 che gli vale il 2° posto con Marco Aondio a 4’21”74.