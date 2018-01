OLGINATE – Dopo settimane di ragionamenti, la Gordon Olginate ha scelto il sostituto di Marco Planezio e, curiosamente, arriva proprio dall’attuale squadra dell’ex giocatore, la Remer Treviglio.

Nicholas Dessì, nato a Bergamo nel 1998, è un’ala di due metri che ormai da tre stagioni è stabilmente nel roster della Serie A2, anche senza avere mai avuto molto spazio in campo, visto i soli due punti in quattordici minuti di gioco complessivi di quest’annata.

A livello giovanile ha svolto tutta la carriera nel roster della BluOrobica Treviglio, raggiungendo il quarto posto complessivo alle finali nazionali U18 del 2015, venendo anche eletto nel miglior quintetto della manifestazione.

Per quanto riguarda le sue esperienze con la nazionale azzurra, la giovane ala può vantare diversi raduni nel corso degli anni, ma non è mai riuscito a fare la squadra nelle manifestazioni internazionali. Meglio è andata la sua carriera nel tre contro tre, avendo conquistato la medaglia di bronzo in Kazakistan.

“Giocare con la NPO è un’opportunità importante – ha dichiarato – sono carico e concentrato per questa nuova esperienza, voglio portare il massimo contributo alla squadra e dimostrare il mio valore. Sono sicuro che raggiungeremo ottimi risultati.”

Dessì farà il suo esordio con la maglia della Gordon domenica prossima nella delicata sfida a Vicenza.